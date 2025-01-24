Здания историко-культурного наследия для инвестора: в кабмине создали комиссию

В Кыргызстане создали межведомственную комиссию по инвентаризации и оценке административных зданий, отнесенных к объектам историко-культурного наследия, в которых расположены государственные органы и органы местного самоуправления, учреждения. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

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Комиссию возглавил начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства Азамат Кадыралиев.

Членам комиссии поручено провести инвентаризацию, историческую, научную, художественную и иную культурную оценку административных зданий и сооружений, имеющих статус памятников истории, градостроительства и архитектуры XX века, в которых расположены государственные органы и органы местного самоуправления, учреждения.

Госорганы должны подготовить предложения по обеспечению их сохранности, рациональному использованию и отчуждению инвесторам.

До 10 февраля 2025 года по результатам инвентаризации и оценки конкретные предложения и перечень административных зданий и сооружений должны быть внесены в кабмин.

Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с Государственным агентством по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, управлением делами президента, Национальным агентством по инвестициям, Государственным агентством по управлению государственным имуществом поручено подготовить список таких объектов, расположенных в Бишкеке и других населенных пунктах.

Госстрой совместно с мэрией столицы должен предоставить материалы, документы, информацию по Генеральному плану Бишкека и охранным зонам исторического центра города на период до 2025 года.

Ранее Минэкономики выступило с инициативой передать здания историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, инвесторам.