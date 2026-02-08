12:06
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства

Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Согласно документу, Рустам Мамасадыков и Анара Тиленова исключены из состава комиссии. Вместо них будут работать первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Курванбек Авазов, который также стал заместителем председателя комиссии, и заместитель директора государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Эрнес Досалиев.

Напомним, эту комиссию возглавляет замглавы кабмина Эдиль Байсалов.
