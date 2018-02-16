Суд Шыкмаматова. Свидетель заявил о давлении со стороны следствия

В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова.

Суд допрашивает свидетелей. Выступил руководитель аппарата Счетной палаты, член тендерной комиссии Тологон Чормонов. Он сказал, что подсудимый Алмамбет Шыкмаматов не участвовал в тендере, а комиссия единогласно приняла решение и признала победителем ОсОО «Барат Люкс». Он также указал, что тендер прошел законно и сэкономлено 700 тысяч сомов.

Тологон Чормонов рассказал суду, что следователи запугивали его, заставляли дать показания против Алмамбета Шыкмаматова, говорили, что возбудят уголовное дело.

Алмамбет Шыкмаматов приговорен районным судом к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Он признан виновным по статье «Коррупция».

17 февраля 2017 года генеральный прокурор возбудила в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч. Суд счел все доводы обоснованными, а преступление доказанным.