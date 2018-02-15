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Общество

Фильм кыргызского режиссера «Саякбай. Гомер ХХ века» показали в Лондоне

На Международном фестивале кинорежиссеров, проходящем в Лондоне, состоялся показ фильма кыргызского кинорежиссера Эрнеста Абдыжапарова «Саякбай. Гомер ХХ века». Об этом сообщили в Посольстве КР в Великобритании.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном монреальском кинофестивале 31 августа 2017 года, на котором картина получила награду в номинации «Лучший инновационный фильм».

Режиссер фильма «Саякбай» – Эрнест Абдыжапаров. В роли Саякбая Марат Жанталиев (в пожилом возрасте), Бактыбек Нурмат уулу (в зрелом возрасте), Умот Доолот уулу (в детстве). В роли Чингиза Айтматова снялся сын писателя Эльдар.
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