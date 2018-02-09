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Общество

Егор Борисов: Конституцией гарантирована бесплатная экстренная медпомощь

Согласно Конституции КР экстренная медицинская помощь является бесплатной. Об этом напомнил заведующий отделением реанимации Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Егор Борисов, отвечая на вопросы ИА «24.kg».

Напомним, сегодня на коллегии Министерства здравоохранения прозвучало предложение сделать скорую помощь платной. 

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Позже руководитель Фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев уточнил ИА «24.kg», что инициатива касается услуг санавиации. По его словам, поступает очень много жалоб со стороны пациентов, когда их заставляют оплачивать бензин при транспортировке, особенно из отдаленных регионов.

Егор Борисов отметил: во всем мире «скорая» платная. Но оплата происходит через медицинские страховки. В Кыргызстане есть Фонд обязательного медицинского страхования, который аккумулирует и распределяет средства.

«В Кыргызстане есть программа государственных гарантий, и там есть отдельная статья: платные услуги. Их размер устанавливается антимонопольным агентством. Там прописана и транспортировка ССМП больного из больницы в больницу — например, 260 сомов в час. Но речь не об экстренной госпитализации, она бесплатна. Кроме того, есть большое количество льготных категорий: инвалиды, дети до 5 лет, лица старше 75 лет и так далее», — сказал он.
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