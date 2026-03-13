Построить новый медицинский кластер в Караколе поручил глава кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с состоянием медицинских учреждений Каракола. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Адылбек Касымалиев посетил областную больницу, основное здание которой возвели в 1968 году. Он осмотрел отделения и проверил ход строительства нового корпуса на 350 мест. Объект, состоящий из восьми блоков, планируют завершить в 2027 году.
Адылбек Касымалиев поручил:
- завершить строительство в срок;
- выделить молодым врачам квартиры по госипотеке;
- проработать вопрос строительства служебного жилья.
150 миллионов. Центр на 510 коек будет специализироваться на онкологии и кардиологии. Проект позволит создать около 750 новых рабочих мест.
Также глава кабмина посетил противочумное отделение и бюро судмедэкспертизы, здания которых построили в 1894 и 1897 годах. Из-за аварийного состояния и несоответствия нормам биобезопасности профильным структурам поручили проработать вопрос строительства новых зданий и закупки современного оборудования.