Построить новый медицинский кластер в Караколе поручил глава кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с состоянием медицинских учреждений Каракола. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.







Адылбек Касымалиев поручил:

завершить строительство в срок;

выделить молодым врачам квартиры по госипотеке;

проработать вопрос строительства служебного жилья.











Также глава кабмина посетил противочумное отделение и бюро судмедэкспертизы, здания которых построили в 1894 и 1897 годах. Из-за аварийного состояния и несоответствия нормам биобезопасности профильным структурам поручили проработать вопрос строительства новых зданий и закупки современного оборудования.