В ФОМС уточнили: платным будет транспорт при санавиации, а не скорая помощь

Руководитель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Марат Калиев пояснил ИА «24.kg» инициативу сделать платной транспортировку при санавиации.

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По его словам, очень много жалоб поступает от пациентов, когда их заставляют оплачивать бензин при транспортировке, особенно из отдаленных регионов.

«Суммы называют от 300-500 сомов до нескольких тысяч. И что плохо: берут в обе стороны — за то, что машина приехала и вернулась назад. Идет двойная нагрузка на родственников, которые сопровождают больного. В связи с этим нужно проанализировать, кто и когда платил и действительно ли бензина не хватает. Для этого решено создать рабочую группу и проанализировать случаи по линии санавиации», — сказал Марат Калиев.

«Если не хватает денег на транспортировку, нужно это урегулировать, чтобы не было злоупотребления со стороны тех людей, которые берут эти деньги, и привязать это к километражу. Но систему надо создать только на имеющийся дефицит», — добавил глава ФОМС.

Санавиация очень востребована. Особенно много больных в тяжелом состоянии доставляют из районных больниц в областные или республиканские. Марат Калиев

Общих данных о том, сколько человек перевезли в 2017-м по линии санавиации, в ФОМС нет. «Потому мы этот вопрос и подняли. Чтобы его регламентировать, мы должны видеть каждого больного: откуда и куда его привезли, сколько мы за него платим, есть ли там дефицит средств, и если есть, то как его покрыть. Частично предлагается за счет больного, чтобы он знал, куда и сколько ему платить. Сегодня пациенты и так платят, и эти деньги идут в чей-то карман. Должен быть определенный норматив, возможно, даже прейскурант», — отметил Марат Калиев.

На вопрос, когда могут узаконить сборы за транспортировку, он ответил: «Рабочая группа проанализирует вопрос в течение нескольких месяцев и внесет свои предложения».

Что касается работы скорой помощи в городах, она остается в том же самом виде, как и сегодня. Ничего не меняется. Решений по скорой помощи не принимали.

Сегодня появилась информация о том, что экстренная скорая помощь станет платной. Согласно Конституции, неотложную помощь оказывают бесплатно.