Пройти госаккредитацию обязали медицинские вузы Кыргызстана

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок государственной аккредитации организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования.

Постановление подписано в целях реализации указа президента о введении государственной монополии на подготовку специалистов в медицинской сфере.

Согласно документу, все медицинские учебные заведения обязаны пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года.

Новый порядок распространяется как на колледжи, так и на вузы, готовящие медицинских специалистов.

Реализация постановления осуществляется в рамках утвержденного бюджета Министерства здравоохранения. Ведомству также поручено провести разъяснительную работу среди руководителей образовательных организаций и обеспечить выполнение всех необходимых процедур.

Контроль за исполнением документа возложен на администрацию президента.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.