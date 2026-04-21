Общество

Пройти госаккредитацию обязали медицинские вузы Кыргызстана

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок государственной аккредитации организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования.

Постановление подписано в целях реализации указа президента о введении государственной монополии на подготовку специалистов в медицинской сфере.

Согласно документу, все медицинские учебные заведения обязаны пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года. 

Новый порядок распространяется как на колледжи, так и на вузы, готовящие медицинских специалистов.

Реализация постановления осуществляется в рамках утвержденного бюджета Министерства здравоохранения. Ведомству также поручено провести разъяснительную работу среди руководителей образовательных организаций и обеспечить выполнение всех необходимых процедур.

Контроль за исполнением документа возложен на администрацию президента.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Материалы по теме
Только половина выпускников-бюджетников медвузов идут работать в больницы КР
Депутат: Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар
Трупы без родных хотят отдавать вузам. В ЖК внесли скандальный законопроект
Выставка «Образование в России» открылась в Кыргызстане
Депутат призвала повысить зарплату педагогам вузов, спузов и профлицеев
Построить новый медицинский кластер в Караколе поручил глава кабмина
Ротация студентов между регионами: новая инициатива вызвала вопросы в обществе
Качество медобразования для студентов из Пакистана обсудили в Минздраве КР
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
