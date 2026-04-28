Госаккредитация. Из 30 медвузов заявки в Минздрав Кыргызстана подали 23

Из 30 медицинских вузов заявки и отчеты по самооценке для прохождения государственной аккредитации подали только 23. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что срок приема заявок истек 27 апреля и продлевать его не будут.

Напомним, по указу президента в Кыргызстане ввели государственную монополию на подготовку специалистов в сфере медицины. Постановлением кабмина утвержден порядок проведения аккредитации медицинских образовательных организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования. Согласно документу, вузы должны пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года.

Частные медвузы считают сроки предельно сжатыми и просят президента ввести переходный период.

Как сообщила 24.kg президент агентства EdNet Онолкан Уманкулова, в среднем процедура программной аккредитации занимает полгода. Для подготовки к институциональной аккредитации у вузов, с которыми работает агентство, может уйти 1-1,5 года.

Она отметила, что все медицинские университеты имеют опыт прохождения аккредитации, подготовки документов. Правда, готовились они по разным стандартам и требованиям, поскольку проходили аккредитацию в разных агентствах. Однако полноценная самооценка, которая становится основанием для написания отчета, это нечто большее, чем просто подготовка документов.

«В первую очередь сейчас нужно понять, насколько новые стандарты государственной аккредитации отличаются от тех стандартов, по которым медвузы проходили ранее аккредитацию. Даже если отличия незначительны, то в любом случае вузам нужно время на то, чтобы переработать саму структуру отчета, актуализировать данные, подготовить доказательную базу и так далее. Но если же целью ставится реальная оценка качества медицинского образования, то, как правило, сроки менее одного месяца выглядят достаточно сжатыми и проблематичными», — пояснила она.

Онолкан Уманкулова подчеркнула, что аккредитация медицинских университетов, несомненно, нужна, ведь речь идет о подготовке специалистов, отвечающих за жизни и здоровье людей. Но при этом важно, чтобы целью аккредитации была реальная оценка качества и его повышение, а не формальная подготовка отчета и документов для соответствия ряду требований.

Согласно указу президента, образовательные организации, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке, утрачивают право на выдачу дипломов государственного образца и набор студентов.