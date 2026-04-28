20:02
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Общество

Госаккредитация. Из 30 медвузов заявки в Минздрав Кыргызстана подали 23

Из 30 медицинских вузов заявки и отчеты по самооценке для прохождения государственной аккредитации подали только 23. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что срок приема заявок истек 27 апреля и продлевать его не будут.

Напомним, по указу президента в Кыргызстане ввели государственную монополию на подготовку специалистов в сфере медицины. Постановлением кабмина утвержден порядок проведения аккредитации медицинских образовательных организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования. Согласно документу, вузы должны пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года.

Частные медвузы считают сроки предельно сжатыми и просят президента ввести переходный период.

Как сообщила 24.kg президент агентства EdNet Онолкан Уманкулова, в среднем процедура программной аккредитации занимает полгода. Для подготовки к институциональной аккредитации у вузов, с которыми работает агентство, может уйти 1-1,5 года.

Она отметила, что все медицинские университеты имеют опыт прохождения аккредитации, подготовки документов. Правда, готовились они по разным стандартам и требованиям, поскольку проходили аккредитацию в разных агентствах. Однако полноценная самооценка, которая становится основанием для написания отчета, это нечто большее, чем просто подготовка документов.

«В первую очередь сейчас нужно понять, насколько новые стандарты государственной аккредитации отличаются от тех стандартов, по которым медвузы проходили ранее аккредитацию. Даже если отличия незначительны, то в любом случае вузам нужно время на то, чтобы переработать саму структуру отчета, актуализировать данные, подготовить доказательную базу и так далее. Но если же целью ставится реальная оценка качества медицинского образования, то, как правило, сроки менее одного месяца выглядят достаточно сжатыми и проблематичными», — пояснила она.

Онолкан Уманкулова подчеркнула, что аккредитация медицинских университетов, несомненно, нужна, ведь речь идет о подготовке специалистов, отвечающих за жизни и здоровье людей. Но при этом важно, чтобы целью аккредитации была реальная оценка качества и его повышение, а не формальная подготовка отчета и документов для соответствия ряду требований.

Согласно указу президента, образовательные организации, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке, утрачивают право на выдачу дипломов государственного образца и набор студентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372277/
просмотров: 158
Версия для печати
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
28 апреля, вторник
20:01
Цифровизация Минюста: запущен модуль распознавания лиц клиентов системы пробации Цифровизация Минюста: запущен модуль распознавания лиц...
19:44
Госаккредитация. Из 30 медвузов заявки в Минздрав Кыргызстана подали 23
19:43
В Иссык-Атинском районе нашли схрон оружия, принадлежащий ОПГ Доо Чынгыза
19:33
Меры по недопущению повышения стоимости обучения в вузах обсудили в кабмине КР
19:25
На паспортизацию памятников в регионах Кыргызстана выделят 13 миллионов сомов