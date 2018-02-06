Рост гриппа в Бишкеке прогнозируют на конец февраля

В конце февраля прогнозируют возможный рост заболеваемости гриппом, сообщил сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша главный врач Центра госсанэпиднадзора Артур Буюклянов.

Читайте по теме Не принимать детей в школы и детсады без прививок предложил депутат

«Мы прогнозируем вирус гриппа «Гонконг» и «Калифорния», тип В. Исходя из этого закупили в сентябре 15 тысяч доз вакцины, дополнительно получили еще 20 тысяч доз. Эта вакцина распределена, уязвимые слои населения привиты», — сказал Артур Буюклянов.

По его словам, в прошлом году был очень большой рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, но «благодаря принятым мерам в этом году уровень заболеваемости не превышает пороговый уровень».