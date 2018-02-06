Не принимать детей в школы и детсады без прививок предложил депутат

Не принимать непривитых детей в школы и детсады предложила депутат Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченко. Об этом она сообщила сегодня на очередной сессии.
Она предложила принять на уровне БГК «какой-то нормативный акт, не позволяющий принимать тех детей, чьи родители отказываются от прививок». «Особенно в детсады. Потому что опасности подвергают всех остальных детей, даже привитых. Нужно защитить ребят, поскольку каждый год отказников становится все больше», — сказала Валентина Лисниченко.
Главный врач Центра госсанэпиднадзора Артур Буюклянов подчеркнул, что эта проблема актуальна не только для столицы, но и для других регионов, особенно южных. «Поэтому вопрос обсуждается на уровне республики. Дело в том, что, согласно закону об иммунопрофилактике, мы не можем заставить граждан делать прививки. Единственный из вариантов — как раз не допускать детей, не прошедших полный курс прививок, в школы. Но тут необходим юридический анализ», — отметил он.