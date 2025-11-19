17:15
Общество

Гонконгский грипп. Минздрав Казахстана рекомендует избегать людные места

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рекомендовала гражданам ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений, в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает Tengrinews.kz.

По словам министра, в местах массового пребывания населения уже размещены памятки, инструкции, плакаты и видеоматериалы по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19.

Акмарал Альназарова подчеркнула, что соблюдение простых мер позволяет существенно снизить риск заражения:

  • ограничить посещение мест массового скопления людей;
  • регулярно проветривать помещения;
  • использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
  • при появлении симптомов ОРВИ и гриппа оставлять детей дома и не отправлять их в школы и детсады.

По данным чиновницы, с начала сезона в РК подтверждено 590 случаев гриппа, из них 587 — тип A/H3N2, известный как гонконгский грипп. Этот вирус циркулирует в Казахстане с 2001 года. Также выявлены единичные случаи типа A/H1N1.

Отметим, что за прошлую неделю в Кыргызстане выявлено 17 случаев гриппа: 16 — гриппа А/H3N2 и 1 — гриппа В.

Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа.

Большинство людей болеет гриппом всего несколько дней, но возможно и тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания.

Главные симптомы гриппа — высокая температура (от 38 градусов), лихорадка, озноб, кашель.

Ранее сообщалось, что первые случаи заражения гонконгским гриппом были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года.
