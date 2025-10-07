За неделю в Кыргызстане зарегистрировали более 5,3 тысячи случаев ОРВИ

Фото из интернета. Эпидемиологический сезон в Кыргызстане еще не начался, но отмечается рост случаев ОРВИ

В Кыргызстане за неделю с 29 сентября до 5 октября зарегистрировали 5 тысяч 341 случай ОРВИ. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 6,7 процента.

Из всех заболевших 60 процентов составляют дети до 14 лет (3,2 тысячи случаев).

Аналогичная эпидемиологическая ситуация наблюдается ежегодно с наступлением осени, понижением температурного режима и началом учебного года, что способствует увеличению скученности населения и, как следствие, росту заболеваемости.

Специалисты подчеркнули, что эпидемиологический сезон по ОРВИ и гриппу на текущий момент еще не наступил.

Согласно многолетним наблюдениям, начало эпидсезона приходится на конец ноября — начало декабря.

В настоящее время продолжается дозорный эпиднадзор за ОРВИ и гриппом. Результаты лабораторных анализов, отобранных от больных с ОРВИ, показывают, что циркулируют те же вирусы, которые регистрируются в республике каждый год: аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, парагриппы, риновирус.

По прогнозам ВОЗ, в этом эпидсезоне будут циркулировать следующие штаммы гриппа:

— вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;

— вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2);

— вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

Для профилактики гриппа Министерство здравоохранения провело тендер на закупку 63,7 тысячи доз вакцины «Гриппол+».

В настоящее время ожидается ее поступление. Вакцина бесплатная, в первую очередь будут вакцинированы лица, которые входят в группу риска, а именно:

медицинские работники;

лица, имеющие хронические заболевания;

часто болеющие дети;

лица, старше 65 лет;

беременные.