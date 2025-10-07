За неделю в Кыргызстане зарегистрировали более 5,3 тысячи случаев ОРВИ

В Кыргызстане за неделю с 29 сентября до 5 октября зарегистрировали 5 тысяч 341 случай ОРВИ. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.
По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 6,7 процента.
Аналогичная эпидемиологическая ситуация наблюдается ежегодно с наступлением осени, понижением температурного режима и началом учебного года, что способствует увеличению скученности населения и, как следствие, росту заболеваемости.
Специалисты подчеркнули, что эпидемиологический сезон по ОРВИ и гриппу на текущий момент еще не наступил.
В настоящее время продолжается дозорный эпиднадзор за ОРВИ и гриппом. Результаты лабораторных анализов, отобранных от больных с ОРВИ, показывают, что циркулируют те же вирусы, которые регистрируются в республике каждый год: аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, парагриппы, риновирус.
По прогнозам ВОЗ, в этом эпидсезоне будут циркулировать следующие штаммы гриппа:
— вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;
— вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2);
— вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).
Для профилактики гриппа Министерство здравоохранения провело тендер на закупку 63,7 тысячи доз вакцины «Гриппол+».
В настоящее время ожидается ее поступление. Вакцина бесплатная, в первую очередь будут вакцинированы лица, которые входят в группу риска, а именно:
- медицинские работники;
- лица, имеющие хронические заболевания;
- часто болеющие дети;
- лица, старше 65 лет;
- беременные.
Медики советуют соблюдать следующие правила:
- в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ — не отправлять его в школу или детский сад до выздоровления и обратиться за помощью к врачу;
- соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование;
- соблюдать респираторную гигиену — прикрывать рот и нос при кашле и чихании салфетками с их последующим, надлежащим удалением;
- избегать переохлаждений и перегреваний организма;
- своевременно самоизолироваться, если заболели;
- соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;
- делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.
В случае появления симптомов ОРВИ и гриппа рекомендуется обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.