Вакцинация против гриппа началась в Кыргызстане

В Кыргызстане стартовала кампания по вакцинации против сезонного гриппа. Об этом сообщил Департамент государственного санитарно-эпидемиологического контроля и профилактики заболеваний.

Для иммунизации закупили 63 тысячи 734 дозы вакцины «Гриппол+», которые уже распределили по всем регионам республики.

Прививки в первую очередь предназначены для групп высокого риска — детей, беременных женщин, медицинских работников, людей с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет.

В Минздраве напомнили, что вакцинация помогает снизить риск осложнений и тяжелого течения болезни, особенно в сезон простуд и перепадов температуры.