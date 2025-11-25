11:36
Общество

В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы

В Бишкеке растет число пациентов с ОРВИ, сообщил журналистам главный врач инфекционной больницы Гулжигит Аалиев.

По его словам, за сутки 421 пациент обратился в инфекционную больницу, 163 из них госпитализированы. Девяносто процентов заболевших — дети.

Гулжигит Аалиев заверил, что медики никого не отправляют по домам, ссылаясь на отсутствие мест.

«Ежегодно мы готовим дополнительные койки. Действительно, в больнице большая очередь, потому что детей приводят родители или другие родственники. Поступает 10-15 детей, но вместе с сопровождающими их становится больше 30 человек, и коридоры выглядят переполненными. В первую очередь мы принимаем детей с высокой температурой, ознобом или затрудненным дыханием. Многие приходят просто за консультацией, показать ребенка. Они могут обратиться в свою поликлинику, но все равно приходят сюда», — сказал он.

Главврач инфекционки добавил, что в реанимации сейчас находятся девять детей.

Ранее Минздрав отмечал, что в связи с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется при первых симптомах — повышенной температуре, кашле, насморке, боли в горле или слабости — обращаться в центры семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства.

Посещение стационаров без необходимости может привести к увеличению времени ожидания в очередях, повышению риска контакта с другими вирусами, утяжелению течения заболевания, особенно у детей.
