Энергетики предложили бишкекчанам принять участие во флешмобе #экономьтесвет. Об этом на своей странице в Facebook написало ОАО «Национальный энергетический холдингг КР».

«В связи со сложившейся ситуацией на ТЭЦ Бишкека, резко возросло потребление электроэнергии, что может повлечь за собой отключение света! Просим принять участие в флешмобе «Экономьте свет» и помочь нашим согражданам, которые греются с помощью обогревателей. Даже одна выключенная электролампа может помочь предотвратить аварийную ситуацию», — сказано в сообщении.

Накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. Глава ТЭЦ сообщил, что не знает, когда тепло поступит в дома бишкекчан.

В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях. Глава ОАО Искендер Кадыркулов отрицает, что отключения вызваны нештатной ситуацией на теплоцентрали.