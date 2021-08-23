Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети

Накануне в соцсетях опубликовали видео с участием председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который позирует у горной реки, а мужской голос за кадром декламирует стихи поэтессы Галины Головань «Я очень не люблю...», написанные в 1967 году.
Сегодня один из сторонников Камчыбека Ташиева Мукай Керимбаев пояснил, кому глава спецслужб посвятил проникновенное видео. А другой приближенный чиновника Откурбек Рахманов опубликовал еще одно видео, где цитируется уже другое стихотворение.
Пользователи соцсетей подхватили идею и стали публиковать ремейки на ролик главы ГКНБ.
Многим пришлось по вкусу творчество поэтессы Галины Головань, кыргызстанцы нашли ее стихотворения весьма актуальными для наших дней и стали цитировать.
Азамат Акенеев опубликовал короткое видео в Twitter со строчками из другого ее стихотворения «Умные речи без дел...»
Свою версию записала также пользовательница микроблога Салима Капар.
Кто-то заменил стих произведениями других авторов. По их мнению, более актуальных. Версию со своим закадровым текстом смонтировали администраторы паблика «Меместан» в Facebook. Они оставили видеоряд с Камчыбеком Ташиевым, но озвучку заменили песней кыргызского вайнера MC Doncha «Слезы текли вверх».
Другие посчитали, что стихотворение Евгения Евтушенко лучше подходит к сюжету с главой ГКНБ.
На поэзию потянуло и других пользователей соцсетей.