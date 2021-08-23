18:20
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Общество

Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети

Накануне в соцсетях опубликовали видео с участием председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который позирует у горной реки, а мужской голос за кадром декламирует стихи поэтессы Галины Головань «Я очень не люблю...», написанные в 1967 году.

Сегодня один из сторонников Камчыбека Ташиева Мукай Керимбаев пояснил, кому глава спецслужб посвятил проникновенное видео. А другой приближенный чиновника Откурбек Рахманов опубликовал еще одно видео, где цитируется уже другое стихотворение.

Пользователи соцсетей подхватили идею и стали публиковать ремейки на ролик главы ГКНБ.

Многим пришлось по вкусу творчество поэтессы Галины Головань, кыргызстанцы нашли ее стихотворения весьма актуальными для наших дней и стали цитировать.

Азамат Акенеев опубликовал короткое видео в Twitter со строчками из другого ее стихотворения «Умные речи без дел...» 

Свою версию записала также пользовательница микроблога Салима Капар.

Кто-то заменил стих произведениями других авторов. По их мнению, более актуальных. Версию со своим закадровым текстом смонтировали администраторы паблика «Меместан» в Facebook. Они оставили видеоряд с Камчыбеком Ташиевым, но озвучку заменили песней кыргызского вайнера MC Doncha «Слезы текли вверх».

Другие посчитали, что стихотворение Евгения Евтушенко лучше подходит к сюжету с главой ГКНБ.

На поэзию потянуло и других пользователей соцсетей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204828/
просмотров: 1211
Версия для печати
Материалы по теме
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Камчыбек Ташиев женил сына Тамерлана в госрезиденции. Выступала Самара Каримова
В Кыргызстане открыто рекламируют продажу наркотиков, а милиция бездействует
С Россией в сердце. Русский дом в городе Ош объявил о начале флешмоба
Чемпион Хабиб Нурмагомедов рассказал о Рустаме Жапарове и Тай-Мурасе Ташиеве
Камчыбек Ташиев и Таалайбек Сарыбашов на площади смотрят трансляцию Олимпиады
Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
Видео, как Акжол Махмудов утешает Жоламана Шаршенбекова, растрогало соцсети
В здание ГКНБ прибыл Камчыбек Ташиев
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
В&nbsp;Бишкеке открылся пункт приема документов по&nbsp;гражданству в&nbsp;упрощенном порядке В Бишкеке открылся пункт приема документов по гражданству в упрощенном порядке
Бизнес
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
23 августа, понедельник
18:15
В Оше к 30-летию Дня независимости страны пройдет ряд мероприятий. Программа В Оше к 30-летию Дня независимости страны пройдет ряд м...
18:03
В Бишкеке сбили 13-летнего мальчика. Он в критическом состоянии
18:02
Снайперы «Альфы» стали лучшими среди спецподразделений Кыргызстана
17:51
В Иссык-Атинском районе женщины, представляясь соцработниками, грабили пожилых
17:48
Выборы-2021. Новые правила могут привести к скандалу: мнение члена ЦИК