Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети

Накануне в соцсетях опубликовали видео с участием председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который позирует у горной реки, а мужской голос за кадром декламирует стихи поэтессы Галины Головань «Я очень не люблю...», написанные в 1967 году.

Сегодня один из сторонников Камчыбека Ташиева Мукай Керимбаев пояснил, кому глава спецслужб посвятил проникновенное видео. А другой приближенный чиновника Откурбек Рахманов опубликовал еще одно видео, где цитируется уже другое стихотворение.

Пользователи соцсетей подхватили идею и стали публиковать ремейки на ролик главы ГКНБ.

Многим пришлось по вкусу творчество поэтессы Галины Головань, кыргызстанцы нашли ее стихотворения весьма актуальными для наших дней и стали цитировать.

Азамат Акенеев опубликовал короткое видео в Twitter со строчками из другого ее стихотворения «Умные речи без дел...»

Свою версию записала также пользовательница микроблога Салима Капар.

Кто-то заменил стих произведениями других авторов. По их мнению, более актуальных. Версию со своим закадровым текстом смонтировали администраторы паблика «Меместан» в Facebook. Они оставили видеоряд с Камчыбеком Ташиевым, но озвучку заменили песней кыргызского вайнера MC Doncha «Слезы текли вверх».

Другие посчитали, что стихотворение Евгения Евтушенко лучше подходит к сюжету с главой ГКНБ.

На поэзию потянуло и других пользователей соцсетей.

И меня потянуло на поэзию



Со мною вот что происходит:

ко мне мой старый друг не ходит,

а ходят в мелкой суете

разнообразные не те.

И он

не с теми ходит где-то

и тоже понимает это,

и наш раздор необъясним,

и оба мучимся мы с ним. pic.twitter.com/BDk3onDChA — Aibek Turdaliev (@Aibek_Turdaliev) August 22, 2021