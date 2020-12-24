Флешмоб 120 Дедов Морозов прошел в Бишкеке без массовых гуляний. Из-за COVID-19

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо прошел флешмоб с участием 120 человек в костюмах Деда Мороза и Санта Клауса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняла участие вице-мэр Айжан Чыныбаева.

«Отметим, что в этом году традиционной новогодней елки мэра не будет. Подарки от градоначальника передадут 1 тысячи 500 детям через районные центры образования. Сладости получат отличники, победители различных конкурсов и олимпиад, а также учащиеся столичных школ из малоимущих семей», — проинформировали в муниципалитете.