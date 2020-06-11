Когда говорите Дастан... Спикер опять всех насмешил: в соцсетях начали флешмоб

Сегодня на заседании парламента спикер Дастан Джумабеков попросил заместителя председателя Госкомитета по делам обороны Нурсейита Кедеева уточнять, когда он говорит слово «Дастан».

«Нурсейит Бектемирович, когда вы говорите «Дастан», то уточняйте, что это завод. А то тут сидят Дастан Далабаевич и я. Неправильно понимают. Добавляйте слово «завод», — сказал глава парламента чиновнику профильного ведомства.

Соцсети с юмором отреагировали на очередное высказывание торага и запустили флешмоб. Пользователи стали писать варианты, связанные со своими именами под хештегом #повторяяспикера.

Когда говорите "Жамиля", уточняйте меня, а не произведение Айтматова — кг герл (@netimeni23) June 11, 2020

Во флешмобе поучаствовали и те, у кого редкие имена.

Фото Facebook. К флешмобу присоединились и те, у кого редкие имена

Когда говорите "Жамиля", уточняйте меня, а не произведение Айтматова — кг герл (@netimeni23) June 11, 2020

Высказывания спикера уже не первый раз становятся предметом веселого обсуждения. На заседании 4 марта вместо актуальности законопроектов Дастанбек Джумабеков заявил об их пунктуальности

Ранее он не смог правильно выговорить название города Франкфурта-на-Майне. Причем произнести правильное название города спикер не смог дважды. Третья попытка увенчалась успехом. Психологической давкой объяснил он свои ошибки.

В сентябре 2019 года, выступая в Нур-Султане на IV совещании спикеров парламентов стран Евразии, Дастанбек Джумабеков с трудом справился с небольшим текстом: прочитал его с запинками, часто по слогам, не выговаривая отдельные слова.