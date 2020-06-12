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Власть

Дастан Джумабеков оценил юмор пользователей соцсетей и опять пошутил

Торага Жогорку Кенеша с юмором отреагировал на флешмоб в социальных сетях, где пользователи стали шутить после его очередной ставшей крылатой фразы.

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Дастан Джумабеков вчера на заседании парламента обратился к чиновнику Госкомитета по делам обороны: «Нурсейит Бектемирович, когда вы говорите «Дастан», то уточняйте, что это завод. А то тут сидят Дастан Далабаевич и я. Неправильно понимают. Добавляйте слово «завод».

Кыргызстанцы стали шутить, используя свои имена под хештегом #повторяяспикера.

Глава ЖК шутку оценил и на своих официальных аккаунтах в соцсетях написал: «Когда говорите Франкфурт, уточняйте, что на Майне».

Секретарь Дастана Джумабекова отметил, что к флешмобу торага отнесся с пониманием и с чувством юмора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155752/
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