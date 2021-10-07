Активисты устроили флешмоб возле «Белого дома». Просят поддержать болеющих раком

Активисты вышли на флешмоб возле здания Жогорку Кенеша в рамках месячника борьбы против рака молочной железы, который объявлен по всему миру.

Фото 24.kg. Флешмоб возле здания Жогорку Кенеша

По их словам, на этой неделе в парламенте должны утвердить среднесрочный бюджет на 2022, 2023, 2024 годы.

«Мы не знаем, какие суммы заложены на борьбу с раком. Поэтому организовали акцию возле «Белого дома». Вручаем депутатам письма с обращениями. Просим, чтобы государство покрыло расходы на дорогие, жизненно важные препараты, которые неподъемны для многих семей. По статистике, за 2019-2020 годы, рак молочной железы вышел на первое место по заболеваемости и смертности, если говорить о всех типах онкологии», — рассказала директор общественного фонда «Вместе против рака» Гульмира Абдыразакова.

На акцию вышли примерно 20 человек.