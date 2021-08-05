20:44
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Общество

С Россией в сердце. Русский дом в городе Ош объявил о начале флешмоба

Русский дом в Оше приглашает кыргызстанцев принять участие во флешмобе «С Россией в сердце». Об этом сообщает Россотрудничество.

«Нужно сфотографироваться на фоне одной из достопримечательностей вашего города. На фото должен присутствовать один из символов России: флаг, герб, русский народный костюм, береза или что-то другое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авторские фотографии участники флешмоба могут прислать на электронную почту education_osh@kgz.rs.gov.ru до 18 августа. Снимки войдут в видеоролик, который будет опубликован 22 августа на информационных ресурсах Русского дома в Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203181/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Как утекают миллионы. Почему власти Оша не могут решить вопрос питьевой воды
В городе Ош снова отключили воду
В городе Ош в канале утонул 10-летний мальчик
Кыргызстанский поэт Рахим Карим признан поэтом Азиатского континента
На трассе города Ош в аварии погибли два человека
Из гостиницы в Оше выселяют 80 семей. Они устроили потасовку с судисполнителями
Пропавшую в Джалал-Абаде 19-летнюю Айжамал Паизову нашли в городе Ош
Нехватка чистой воды в городе Ош. Вопрос подняли в парламенте
В городе Ош две сестры утонули в реке, пытаясь спасти подростка
В Узгене 12-летняя девочка пошла в магазин. Ее изнасиловал житель соседнего села
Популярные новости
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
С&nbsp;1&nbsp;августа мигранты, желающие работать в&nbsp;РФ, будут сдавать экзамен по-новому С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Тренды в&nbsp;образовании поменялись. Кого и&nbsp;как теперь будут готовить наши школы Тренды в образовании поменялись. Кого и как теперь будут готовить наши школы
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
5 августа, четверг
20:37
С Россией в сердце. Русский дом в городе Ош объявил о начале флешмоба С Россией в сердце. Русский дом в городе Ош объявил о н...
20:19
«Кыргызстан — зеленая зона». Минздравсоцразвития запустил интерактивную карту
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:41
В Россию из Кыргызстана пытались провезти зараженную подкарантинную продукцию
19:23
Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос