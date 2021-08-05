С Россией в сердце. Русский дом в городе Ош объявил о начале флешмоба

Русский дом в Оше приглашает кыргызстанцев принять участие во флешмобе «С Россией в сердце». Об этом сообщает Россотрудничество.

«Нужно сфотографироваться на фоне одной из достопримечательностей вашего города. На фото должен присутствовать один из символов России: флаг, герб, русский народный костюм, береза или что-то другое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авторские фотографии участники флешмоба могут прислать на электронную почту education_osh@kgz.rs.gov.ru до 18 августа. Снимки войдут в видеоролик, который будет опубликован 22 августа на информационных ресурсах Русского дома в Оше.