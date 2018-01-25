Дело Шыкмаматова. Свидетели утверждают, что подсудимый не участвовал в тендере

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова.

На заседании заслушали четырех свидетелей. Все они показали, что подсудимый не имел отношения к проводимому тендеру и не участвовал в нем, а сам тендер прошел в соответствии с законом.

Первая инстанция приговорила Алмамбета Шыкмаматова к штрафу в 50 тысяч расчетных показателей (5 миллионов сомов).

Еще одного подсудимого — Али Юкселя — освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности преступления. Жусупа Иманалиева приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Напомним, 17 февраля генеральный прокурор возбудил в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля в время якобы составляла около $10 тысяч.