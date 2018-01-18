Подрядчик по строительству перинатального центра получил лицензию после тендера

Подрядчик по строительству перинатального центра в Бишкеке получил лицензию после проведения тендера. Информацию об этом подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Однако чиновники не видят в этом нарушения.

ТОО «Айал Строй» предложила цену на 24 миллиона сомов выше, чем компания АО «Тек-Имаш», поэтому победу присудили последней.

Для осуществления строительной деятельности в КР «Тек-Имаш» в апреле 2017 года открыла филиал. 12 июня они получили разрешительную лицензию на выполнение строительно-монтажных работ III уровня ответственности. Документы, необходимые для получения строительной лицензии II уровня ответственности, находятся в Государственном агентстве архитектуры, строительства и ЖКХ.

В настоящее время активно ведутся строительные работы: площадка освобождена от подземных коммуникаций, закончены работы по устройству котлована, проведена заливка фундамента и закончены работы по цокольному этажу. Возводится первый этаж.

Напомним, сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» представители ТОО «Айал Строй» рассказали о нарушениях, выявленных комиссией Жогорку Кенеша при возведении перинатального центра.