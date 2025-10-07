18:52
Пороки развития, кесарево. Как работает новый перинатальный центр в Бишкеке

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) рассказали о работе своего нового перинатального центра.

В комплексе третичного уровня оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь матерям, плоду и новорожденным из всех регионов страны.

НЦОМиД
Фото НЦОМиД. Перинатальный центр
За шесть месяцев 2025 года через послеродовое отделение прошло 2 тысячи 767 женщин, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Снизилось количество случаев хирургического родоразрешения — кесарева сечения. При этом выросли показатели выявления врожденных пороков развития у плода до 22 недель беременности и хирургической активности в гинекологии.

Несмотря на перегруженность в работе, отмечается снижение неонатальной смертности. Начат первый этап внедрения фетальных операций (хирургические вмешательства, проводимые плоду внутриутробно. — Прим. 24.kg). Отмечен рост количества малоинвазивных и лапароскопических операций в отделении оперативной гинекологии со 135 в 2024 году до 311 в 2025-м.

Читайте по теме
В Бишкеке открыли новый перинатальный центр. В церемонии участвовал президент

Курсы повышения квалификации, включая международные программы (Турция, Россия, Казахстан, Узбекистан) проходили 80 сотрудников, в том числе 38 врачей.

В НЦОМиД отмечают, что 81 процент всех родов в этом году имели патологическое течение (преждевременные роды, экстрагенитальные заболевания у беременных, акушерские кровотечения, осложненные формы гестоза и другое). Такая структура родов свидетельствует о высокой степени перенаправления тяжелых случаев именно в перинатальный центр НЦОМиД и подчеркивает его ключевую роль в снижении материнской и перинатальной смертности на республиканском уровне.

В первом полугодии 2025-го разработаны и утверждены на ученом совете НЦОМиД клинические протоколы по внематочной беременности, апоплексии яичника и первичной реанимации новорожденных.

Внедряются новые технологии ведения беременных и родов.

Перинатальный центр открыли в январе прошлого года. 
