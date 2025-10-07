Пороки развития, кесарево. Как работает новый перинатальный центр в Бишкеке

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) рассказали о работе своего нового перинатального центра.
В комплексе третичного уровня оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь матерям, плоду и новорожденным из всех регионов страны.
Снизилось количество случаев хирургического родоразрешения — кесарева сечения. При этом выросли показатели выявления врожденных пороков развития у плода до 22 недель беременности и хирургической активности в гинекологии.
Несмотря на перегруженность в работе, отмечается снижение неонатальной смертности. Начат первый этап внедрения фетальных операций (хирургические вмешательства, проводимые плоду внутриутробно. — Прим. 24.kg). Отмечен рост количества малоинвазивных и лапароскопических операций в отделении оперативной гинекологии со 135 в 2024 году до 311 в 2025-м.
Курсы повышения квалификации, включая международные программы (Турция, Россия, Казахстан, Узбекистан) проходили 80 сотрудников, в том числе 38 врачей.
В НЦОМиД отмечают, что 81 процент всех родов в этом году имели патологическое течение (преждевременные роды, экстрагенитальные заболевания у беременных, акушерские кровотечения, осложненные формы гестоза и другое). Такая структура родов свидетельствует о высокой степени перенаправления тяжелых случаев именно в перинатальный центр НЦОМиД и подчеркивает его ключевую роль в снижении материнской и перинатальной смертности на республиканском уровне.
В первом полугодии 2025-го разработаны и утверждены на ученом совете НЦОМиД клинические протоколы по внематочной беременности, апоплексии яичника и первичной реанимации новорожденных.
Внедряются новые технологии ведения беременных и родов.
Перинатальный центр открыли в январе прошлого года.