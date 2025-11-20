14:54
Общество

Строительство нового перинатального центра началось в городе Ош

Фото МЗ КР

На территории Ошской межобластной объединенной клинической больницы началось строительство нового перинатального центра. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, объект возводится в рамках проекта «Охрана материнства и детства», финансируемого правительством Германии через Банк развития KfW при сотрудничестве с кабмином и Минздравом.

Генеральным подрядчиком является компания China Road and Bridge Corporation.

Проект предусматривает строительство современного перинатального центра площадью более 4 тысяч 723 квадратных метров и общей мощностью 249 коек, включая родильные и операционные залы; отделения патологии беременности, интенсивной терапии для женщин и новорожденных; неонатологический блок; палаты для совместного пребывания матери и ребенка; современные реанимационные отделения.

Центр оснастят высокотехнологичным оборудованием, соответствующим международным стандартам оказания перинатальной помощи.

Реализация проекта повысит доступность медицинских услуг для женщин и новорожденных Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей.

Проект также охватывает подготовку кадров, улучшение клинических процессов и внедрение современных методов ведения беременности и ухода за новорожденными с высоким риском.
