Строительство нового перинатального центра началось в городе Ош

На территории Ошской межобластной объединенной клинической больницы началось строительство нового перинатального центра. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.
По его данным, объект возводится в рамках проекта «Охрана материнства и детства», финансируемого правительством Германии через Банк развития KfW при сотрудничестве с кабмином и Минздравом.
Генеральным подрядчиком является компания China Road and Bridge Corporation.
Центр оснастят высокотехнологичным оборудованием, соответствующим международным стандартам оказания перинатальной помощи.
Реализация проекта повысит доступность медицинских услуг для женщин и новорожденных Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей.
Проект также охватывает подготовку кадров, улучшение клинических процессов и внедрение современных методов ведения беременности и ухода за новорожденными с высоким риском.