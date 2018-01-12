Массовая драка в Караколе. Участники отделались штрафами

Каракольский городской суд оштрафовал участников массовой драки. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что, помимо штрафов, мужчин привлекут к общественным работам.

«Судебное заседание, где рассматривалось административное дело, состоялось сегодня. Каракольский городской суд принял решение о наложении штрафа каждому участнику драки. Сумма штрафа составляет 1,5 тысячи сомов. Кроме того, мужчин привлекли к общественным работам на восемь часов каждого», — проинформировали в пресс-службе.

Напомним, вчера жители Каракола сообщили, что некоторые местные «грузят» туристов и устроили 90-е годы. Видеоматериал каракольцы разослали в различные СМИ. Однако позже стало известно, что туристов никто «не грузил». Причиной потасовки стали сломанные лыжи.