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Агент 024

Желтая жижа. Кыргызстанец просит проверить канализационные стоки в селе Чок-Тал

В селе Чок-Тал в озеро Иссык-Куль сливают грязную канализационную воду. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«На небольшом участке пляжа установлены несколько выводящих воду труб. Возле одной из них образовалась желтая жижа. Что это за отходы? Чувствуется запах канализации», — написал он.

Читатель просит проверить эти стоки.

Напомним, согласно указу президента, с января 2023 года запрещена работа всех санаториев и пансионатов без очистных сооружений.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/289603/
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