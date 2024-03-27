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Общество

На Иссык-Куле началась очистка озера от мусора

Водолазы центра водолазной службы приступили к очистке озера Иссык-Куль от мусора и рыболовных сетей. Об этом сообщили в МЧС.

По информации ведомства, накануне водолазы очистили берег озера в Тюпском заливе. За день из-под воды извлекли 4 тысячи 100 метров рыболовных сетей.

«В основном со дна озера были извлечены новые снасти браконьеров. А это означает, что браконьерство все еще продолжается, несмотря на то что это запрещено законом», — отметили в МЧС.

По итогам 2023 года водолазы извлекли 22 тысячи 545 килограммов различного мусора и 218 тысяч 100 метров рыболовных сетей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289998/
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