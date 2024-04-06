В Екатеринбурге в ходе конфликта со стрельбой пострадал гражданин Кыргызстана

В Екатеринбурге на улице Автомагистральной возник конфликт между двумя мужчинами, который закончился дракой и стрельбой. Пострадавшим оказался гражданин Кыргызской Республики К.у.А, 1994 года рождения, которого экстренно госпитализировали в 23-ю больницу.

По данным МИД КР, нападавшему удалось скрыться с места преступления. На данный момент сотрудники полиции проводят следственные мероприятия по поиску стрелявшего.

В целях оказания консульско-правовой помощи сотрудники Генерального консульства посетили пострадавшего, установили контакты с родственниками, а также встретились с представителями правоохранительных органов.

По сведениям врачей, состояние кыргызстанца оценивается как стабильное и в ближайшие дни ожидается его выписка из больницы.