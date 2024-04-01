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Власть

Депутаты предлагают разрешить иностранцам покупать дома на Иссык-Куле

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают разрешить иностранцам покупать недвижимость на Иссык-Куле. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции заявил нардеп Балбак Тулобаев.

По его словам, он с коллегами Эльмурзой Сатыбалдиевым и Бактыбеком Сыдыковым разработал законопроект о внесении изменений в Закон КР «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль».

«Согласно проекту, иностранным гражданам землю продавать не будут. Это указано и в Земельном кодексе. Например, в Бишкеке и других областях иностранец может взять в аренду участок, построить там дом и продать. Но на Иссык-Куле такое невозможно. Поэтому мы просим разрешить иностранцам покупать дома, пансионаты, как и в других регионах КР», — сказал Балбак Тулобаев.

По его словам, это поможет развить инфраструктуру и туризм Иссык-Куля.

Депутат Кубанычбек Самаков напомнил инициаторам, что по Гражданскому кодексу недвижимое имущество является неотъемлемой частью земельного участка. «Вы говорите, землю не будут продавать. Но если недвижимость, построенная на ней, будет реализовываться, то есть риск, что и участок может перейти в собственность иностранных граждан. Что вы по этому поводу думаете?» — спросил он.

Балбак Тулобаев ответил, что ко второму чтению инициаторы могут доработать документ совместно с депутатом, чтобы устранить эту коллизию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290442/
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