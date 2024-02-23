Туры выходного дня. Куда можно съездить на экскурсии по Кыргызстану

На носу долгие выходные, а это значит, что самое время запланировать поездку по живописным местам Кыргызстана. Специально для этого 24.kg подобрало компании, которые проводят туры выходного дня — короткие и насыщенные поездки, рассчитанные на один-два дня.

1 Tripster Tripster — это агрегатор экскурсий, который может похвастать обилием авторских маршрутов. Интересны как необычные тематические прогулки по Бишкеку, так и загородные путешествия. Доступные туры по столице и за городом: Бишкек: неочевидный и невероятный;

Загадки и мистика памятников Бишкека;

Бишкек как столица стрит-арта;

Ночной Бишкек, или Чем живет мегаполис;

Парк «Ала-Арча» и горные ущелья за один день;

Из Бишкека — в тянь-шаньские горы;

Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека. Цены: от 55 до 300 евро. Контакты: support@tripster.ru.

2 Клуб путешественников GDE.KG Клуб путешественников GDE.KG — интернет-издание, посвященное туризму, трекам, поездкам, походам, а также культурно-развлекательной жизни. Участники клуба регулярно организовывают досуг на природе, все подробности опубликованы в их группе в Facebook. Доступные поездки: Туюк, Иссык-Ата, Кок-Мойнок;

Ала-Арча по правому берегу реки;

каньоны Ак-Сай и южный берег Иссык-Куля;

термальные бассейны «Ак-Бермет»;

переход Чункурчак — Малина. Цены: от 750 до 1 тысячи 300 сомов с человека. Контакты: Facebook.

3 «Кеттик» Как указано в профилях в соцсетях, особенность компании «Кеттик» в том, что команда любит то, что делает. Они могут доставить туриста в любую точку страны. А туры делают в самые красивые и интересные места. Доступные поездки: Ала-Арча (тур на полдня, цена — 800 сомов);

Ак Туз — пять локаций (1 тысяча 190 сомов);

тур вокруг Иссык-Куля (двухдневный, цена — 5 тысяч 500 сомов). Контакты: +996776332330 — Азамат, Instagram.

4 Tien-Shan.kg Эта компания специализируется на однодневных турах на пики, высокогорные озера, ледники. Доступные поездки: пик Комсомолец;

пик Зеленковой;

пик Литературный Кыргызстан;

хижина Рацека + ледник Учитель. Цены: от 1 тысячи 100 до 1 тысячи 500 сомов. Контакты: +996554120409 — Тахир, Instagram.

5 Kyrgyzland Kyrgyzland — туристическая компания, работающая на прием туристов в Кыргызстане и Центральной Азии, которая начала свою деятельность на рынке туризма в 1997 году.

Ее основателями стала семья любителей пеших туров, которая уже много лет живет в Кыргызстане и, несомненно, любит эту страну за ее удивительную природу. Доступные поездки: мастер-класс по валянию;

природный парк «Ала-Арча»;

ущелье Аламедин;

башня Бурана;

каньон Конорчек;

ущелье Барскаун;

ущелье Сказка. Цены необходимо уточнить у оператора. Контакты: +996778789717, +996312678444, travel@kyrgyzland.com. Сайт: http://kyrgyzland.com/.

6 «Дос Тур» Компания «Дос Тур» известна в первую очередь организацией отдыха на Иссык-Куле, однако также предлагает различные экскурсии. Доступные поездки: башня Бурана;

национальный парк «Ала-Арча»;

ущелье Аламедин. Цены необходимо уточнить у оператора. Контакты: +996312318979.

7 «Ак-Сай» «Ак-Сай Трэвел» — это полностью лицензированная туристическая компания, работающая в Кыргызстане с 1988 года. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров. Доступная поездка: «Ата-Бейит», Байтик и Ала-Арча — природа и история. Цена: $70. Контакты: +996312901616 — общий отдел;

+996312909356 — отдел активного туризма;

+996312909452 — отдел Иссык-Куль;

info@ak-sai.com.