Туры выходного дня. Куда можно съездить на экскурсии по Кыргызстану

На носу долгие выходные, а это значит, что самое время запланировать поездку по живописным местам Кыргызстана. Специально для этого 24.kg подобрало компании, которые проводят туры выходного дня — короткие и насыщенные поездки, рассчитанные на один-два дня.
Tripster
Tripster — это агрегатор экскурсий, который может похвастать обилием авторских маршрутов. Интересны как необычные тематические прогулки по Бишкеку, так и загородные путешествия.
Доступные туры по столице и за городом:
- Бишкек: неочевидный и невероятный;
- Загадки и мистика памятников Бишкека;
- Бишкек как столица стрит-арта;
- Ночной Бишкек, или Чем живет мегаполис;
- Парк «Ала-Арча» и горные ущелья за один день;
- Из Бишкека — в тянь-шаньские горы;
- Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека.
Цены: от 55 до 300 евро.
Контакты: support@tripster.ru.
Клуб путешественников GDE.KG
Клуб путешественников GDE.KG — интернет-издание, посвященное туризму, трекам, поездкам, походам, а также культурно-развлекательной жизни. Участники клуба регулярно организовывают досуг на природе, все подробности опубликованы в их группе в Facebook.
Доступные поездки:
- Туюк, Иссык-Ата, Кок-Мойнок;
- Ала-Арча по правому берегу реки;
- каньоны Ак-Сай и южный берег Иссык-Куля;
- термальные бассейны «Ак-Бермет»;
- переход Чункурчак — Малина.
Цены: от 750 до 1 тысячи 300 сомов с человека.
Контакты: Facebook.
«Кеттик»
Как указано в профилях в соцсетях, особенность компании «Кеттик» в том, что команда любит то, что делает. Они могут доставить туриста в любую точку страны. А туры делают в самые красивые и интересные места.
Доступные поездки:
- Ала-Арча (тур на полдня, цена — 800 сомов);
- Ак Туз — пять локаций (1 тысяча 190 сомов);
- тур вокруг Иссык-Куля (двухдневный, цена — 5 тысяч 500 сомов).
Контакты: +996776332330 — Азамат, Instagram.
Tien-Shan.kg
Эта компания специализируется на однодневных турах на пики, высокогорные озера, ледники.
Доступные поездки:
- пик Комсомолец;
- пик Зеленковой;
- пик Литературный Кыргызстан;
- хижина Рацека + ледник Учитель.
Цены: от 1 тысячи 100 до 1 тысячи 500 сомов.
Контакты: +996554120409 — Тахир, Instagram.
Kyrgyzland
Kyrgyzland — туристическая компания, работающая на прием туристов в Кыргызстане и Центральной Азии, которая начала свою деятельность на рынке туризма в 1997 году.
Ее основателями стала семья любителей пеших туров, которая уже много лет живет в Кыргызстане и, несомненно, любит эту страну за ее удивительную природу.
Доступные поездки:
- мастер-класс по валянию;
- природный парк «Ала-Арча»;
- ущелье Аламедин;
- башня Бурана;
- каньон Конорчек;
- ущелье Барскаун;
- ущелье Сказка.
Цены необходимо уточнить у оператора.
Контакты: +996778789717, +996312678444, travel@kyrgyzland.com.
Сайт: http://kyrgyzland.com/.
«Дос Тур»
Компания «Дос Тур» известна в первую очередь организацией отдыха на Иссык-Куле, однако также предлагает различные экскурсии.
Доступные поездки:
- башня Бурана;
- национальный парк «Ала-Арча»;
- ущелье Аламедин.
Цены необходимо уточнить у оператора.
Контакты: +996312318979.
«Ак-Сай»
«Ак-Сай Трэвел» — это полностью лицензированная туристическая компания, работающая в Кыргызстане с 1988 года. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров.
Доступная поездка:
«Ата-Бейит», Байтик и Ала-Арча — природа и история.
Цена: $70.
Контакты:
- +996312901616 — общий отдел;
- +996312909356 — отдел активного туризма;
- +996312909452 — отдел Иссык-Куль;
- info@ak-sai.com.
Master Tour
Бишкекская туристическая компания, предоставляющая услуги с 2006 года. Помимо привычных экскурсий, она также предоставляет все виды наземного транспорта — от квадроциклов до больших комфортабельных автобусов.
Доступные поездки:
- ущелье Ала-Арча;
- ущелье Аламедин;
- ущелье Белогорка;
- ущелье Иссык-Ата;
- ущелье Кегети;
- ущелье Чон-Кемин;
- каньоны Сулуу-Терек.
Цены варьируются от 690 до 1 тысячи 50 сомов с человека.
Контакты: +996555009370 (WhatsApp), +996551314000.
E-mail: m-tour.kg@mail.ru, info@mastertour.kg.