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Общество

Туры выходного дня. Куда можно съездить на экскурсии по Кыргызстану

На носу долгие выходные, а это значит, что самое время запланировать поездку по живописным местам Кыргызстана. Специально для этого 24.kg подобрало компании, которые проводят туры выходного дня — короткие и насыщенные поездки, рассчитанные на один-два дня.

1

Tripster

Tripster — это агрегатор экскурсий, который может похвастать обилием авторских маршрутов. Интересны как необычные тематические прогулки по Бишкеку, так и загородные путешествия.

Доступные туры по столице и за городом:

  • Бишкек: неочевидный и невероятный;
  • Загадки и мистика памятников Бишкека;
  • Бишкек как столица стрит-арта;
  • Ночной Бишкек, или Чем живет мегаполис;
  • Парк «Ала-Арча» и горные ущелья за один день;
  • Из Бишкека — в тянь-шаньские горы;
  • Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека.

Цены: от 55 до 300 евро.

Контакты: support@tripster.ru.

2

Клуб путешественников GDE.KG

Клуб путешественников GDE.KG — интернет-издание, посвященное туризму, трекам, поездкам, походам, а также культурно-развлекательной жизни. Участники клуба регулярно организовывают досуг на природе, все подробности опубликованы в их группе в Facebook.

Доступные поездки:

  • Туюк, Иссык-Ата, Кок-Мойнок;
  • Ала-Арча по правому берегу реки;
  • каньоны Ак-Сай и южный берег Иссык-Куля;
  • термальные бассейны «Ак-Бермет»;
  • переход Чункурчак — Малина.

Цены: от 750 до 1 тысячи 300 сомов с человека.

Контакты: Facebook.

3

«Кеттик»

Как указано в профилях в соцсетях, особенность компании «Кеттик» в том, что команда любит то, что делает. Они могут доставить туриста в любую точку страны. А туры делают в самые красивые и интересные места.

Доступные поездки:

  • Ала-Арча (тур на полдня, цена — 800 сомов);
  • Ак Туз — пять локаций (1 тысяча 190 сомов);
  • тур вокруг Иссык-Куля (двухдневный, цена — 5 тысяч 500 сомов).

Контакты: +996776332330 — Азамат, Instagram.

4

Tien-Shan.kg

Эта компания специализируется на однодневных турах на пики, высокогорные озера, ледники.

Доступные поездки:

  • пик Комсомолец;
  • пик Зеленковой;
  • пик Литературный Кыргызстан;
  • хижина Рацека + ледник Учитель.

Цены: от 1 тысячи 100 до 1 тысячи 500 сомов.

Контакты: +996554120409 — Тахир, Instagram.

5

Kyrgyzland

Kyrgyzland — туристическая компания, работающая на прием туристов в Кыргызстане и Центральной Азии, которая начала свою деятельность на рынке туризма в 1997 году.
Ее основателями стала семья любителей пеших туров, которая уже много лет живет в Кыргызстане и, несомненно, любит эту страну за ее удивительную природу.

Доступные поездки:

  • мастер-класс по валянию;
  • природный парк «Ала-Арча»;
  • ущелье Аламедин;
  • башня Бурана;
  • каньон Конорчек;
  • ущелье Барскаун;
  • ущелье Сказка.

Цены необходимо уточнить у оператора.

Контакты: +996778789717, +996312678444, travel@kyrgyzland.com.

Сайт: http://kyrgyzland.com/.

6

«Дос Тур»

Компания «Дос Тур» известна в первую очередь организацией отдыха на Иссык-Куле, однако также предлагает различные экскурсии.

Доступные поездки:

  • башня Бурана;
  • национальный парк «Ала-Арча»;
  • ущелье Аламедин.

Цены необходимо уточнить у оператора.

Контакты: +996312318979.

7

«Ак-Сай»

«Ак-Сай Трэвел» — это полностью лицензированная туристическая компания, работающая в Кыргызстане с 1988 года. Является активным членом Кыргызской ассоциации туроператоров.

Доступная поездка:

«Ата-Бейит», Байтик и Ала-Арча — природа и история.

Цена: $70.

Контакты:

  • +996312901616 — общий отдел;
  • +996312909356 — отдел активного туризма;
  • +996312909452 — отдел Иссык-Куль;
  • info@ak-sai.com.
8

Master Tour

Бишкекская туристическая компания, предоставляющая услуги с 2006 года. Помимо привычных экскурсий, она также предоставляет все виды наземного транспорта — от квадроциклов до больших комфортабельных автобусов.

Доступные поездки:

  • ущелье Ала-Арча;
  • ущелье Аламедин;
  • ущелье Белогорка;
  • ущелье Иссык-Ата;
  • ущелье Кегети;
  • ущелье Чон-Кемин;
  • каньоны Сулуу-Терек.

Цены варьируются от 690 до 1 тысячи 50 сомов с человека.

Контакты: +996555009370 (WhatsApp), +996551314000.

E-mail: m-tour.kg@mail.ru, info@mastertour.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279022/
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