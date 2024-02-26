На Иссык-Куле шестиклассника нашли мертвым у себя дома

В Ак-Суйском районе шестиклассника нашли мертвым у себя дома. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

Подробности, был ли это суицид, обнаружены ли на теле следы побоев, в милиции не сообщают.

Инцидент произошел 20 февраля примерно в 11.00. В районном отделе образования журналистам рассказали, что мальчик был дружен с одноклассниками, в последнее время прилагал больше усилий в учебе.

В семье трое детей, он был вторым ребенком. Мама мальчика находилась в трудовой миграции, воспитанием детей занимались отец и бабушка.

По факту ведется разбирательство.