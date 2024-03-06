Депутаты возмущены отсутствием в Жогорку Кенеше главы Госстроя и его замов

Депутаты Жогорку Кенеша возмутились отсутствием на заседании главы Госстроя Нурдана Орунтаева и его заместителей.

Парламент должен был заслушать информацию кабинета министров о проводимых работах по реконструкции очистных сооружений города Чолпон-Аты.

«Если на повестке дня стоит восемь вопросов, то на заседании должны присутствовать все и ждать своего вопроса. Чья вина, что Госстрой отсутствует на заседании? Кто допустил это? Надо выяснить», — обратился к спикеру депутат Балбак Тулобаев.

Представитель президента и кабмина в ЖК Алмас Абытов ответил, что на заседание все были приглашены к 10:00.

Депутат Максат Сарбагышев заявил, что это саботаж.

«Если записаны докладчиком, то должны были присутствовать на заседании. Я считаю, что это саботаж. Потому что уже два года мы поднимаем этот вопрос, но никто не собирается двигаться. Экология Иссык-Куля никого не волнует? Это что другое государство? Я руководителю Госстроя предлагал вместе съездить в Чолпон-Ату и ознакомиться с проблемами. Он трубку не берет и никакого ответа не отправляет», — возмутился он.

По словам Алмаса Абытова, руководитель Госстроя находится с официальным визитом в Узбекистане.

«У них есть четыре заместителя, что ни один из них освободиться не может? Вы им говорили, что сегодня будем рассматривать про Иссык-Куль. Почему они не явились на заседание?» — спросил депутат Акылбек Тумонбаев.

Представитель президента и кабмина в парламенте добавил, что вопрос отсутствия на заседании главы Госстроя и его заместителей будет рассмотрен.