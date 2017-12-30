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Общество

«Айр Манас»: В самолете обнаружили неполадку, но посадка не была аварийной

Авиакомпания «Айр Манас» утверждает, что их самолет не совершал аварийную посадку в Бишкеке. Об этом представители компании сообщили ИА «24.kg».

Они отметили, что 29 декабря при выполнении рейса Ош — Бишкек сработал индикатор шасси, но аварийной посадки не было. «Самолет сел в штатном режиме. Авиакомпания заказала необходимую электронную панель, и сегодня ее заменила техническая служба. Рейсы выполняются, расписание будет максимально приближено к оригинальному», — пояснили в «Айр Манас».

Напомним, источники ИА «24.kg» сообщили, что самолет из Оша авиакомпании «Айр Манас» накануне совершил аварийную посадку в Бишкеке. По данным аэропорта «Манас», рейс ZM 194 из Оша авиакомпании «Айр Манас», прибытие которого ожидалось в 12.45, отменили.

«Сначала самолет должен был вылететь из Бишкека в Ош, а затем вернуться обратно. Рейс утром отменили, но позже вновь восстановили. Задержка связана с отсутствием борта», — рассказали ИА «24.kg» в справочной ОАО «МАМ».

При этом сообщалось, что перед посадкой самолет авиакомпании «Айр Манас», летевший из Оша в Бишкек, совершил несколько кругов в небе в районе аэропорта «Манас». По данным источников агентства, на борту самолета возникли неполадки.
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