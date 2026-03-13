Музей «Манас Ордо» в Таласе расширят втрое. Комплекс готовят к Дню независимости

Полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Талантбек Иманакун уулу провели техническое совещание на территории комплекса «Манас Ордо».
Как сообщили в полпредстве, участники обсудили ход реконструкции комплекса, устранение выявленных недостатков, ускорение темпов и повышение качества строительных работ.
Кроме того, на территории комплекса строят конгресс-холл на 300 мест и двухэтажное административное здание площадью около 1 тысячи квадратных метров.
В связи с потеплением строительные работы планируется перевести на двухсменный режим. Параллельно начнутся работы по благоустройству и озеленению территории.
Все работы планируют завершить к 31 августа. В этом году День независимости Кыргызстана отметят в Таласской области, основной площадкой празднования станет комплекс «Манас Ордо».
Цель масштабной реконструкции, инициированной президентом Садыром Жапаровым, — превратить «Манас Ордо» в уникальный культурный и технологический центр Центральной Азии.
Напомним, реконструкцию комплекса начали 13 ноября 2025 года во время рабочей поездки главы государства в Таласскую область. Тогда в фундамент будущего объекта заложили капсулу времени.