Власть

Музей «Манас Ордо» в Таласе расширят втрое. Комплекс готовят к Дню независимости

Полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Талантбек Иманакун уулу провели техническое совещание на территории комплекса «Манас Ордо».

Как сообщили в полпредстве, участники обсудили ход реконструкции комплекса, устранение выявленных недостатков, ускорение темпов и повышение качества строительных работ.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Комплекс «Манас Ордо»
Отмечается, что площадь музея увеличится в три раза — с 400 до 1 тысячи 200 квадратных метров. Здание укрепят и переоборудуют в современный цифровой музей искусств с новыми экспозициями. В ближайшее время на объекте начнутся внутренние отделочные работы.

Кроме того, на территории комплекса строят конгресс-холл на 300 мест и двухэтажное административное здание площадью около 1 тысячи квадратных метров.

В связи с потеплением строительные работы планируется перевести на двухсменный режим. Параллельно начнутся работы по благоустройству и озеленению территории.

Все работы планируют завершить к 31 августа. В этом году День независимости Кыргызстана отметят в Таласской области, основной площадкой празднования станет комплекс «Манас Ордо». 

Цель масштабной реконструкции, инициированной президентом Садыром Жапаровым, — превратить «Манас Ордо» в уникальный культурный и технологический центр Центральной Азии.

Напомним, реконструкцию комплекса начали 13 ноября 2025 года во время рабочей поездки главы государства в Таласскую область. Тогда в фундамент будущего объекта заложили капсулу времени.
