Минстрой проверяет возможную причастность экс-мэра к объектам в Манасе

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ проводит проверку крупных строительных объектов в городе Манасе. Об этом 18 марта сообщил глава ведомства Нурдан Орунтаев.

По его словам, рабочая комиссия министерства изучает семь строящихся объектов, и в течение ближайших 10 дней будут озвучены результаты проверки.

Министр отметил, что один из объектов может быть связан с именем бывшего мэра Эрниса Ормокова.

«Возможно, выяснится, что он ввел свою компанию на один из объектов. Сейчас проводится расследование», — заявил Нурдан Орунтаев.

Он также подчеркнул, что городские власти не вмешиваются в работу комиссии. В случае подтверждения нарушений материалы будут переданы в правоохранительные органы.