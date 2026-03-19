15:01
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Власть

Минстрой проверяет возможную причастность экс-мэра к объектам в Манасе

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ проводит проверку крупных строительных объектов в городе Манасе. Об этом 18 марта сообщил глава ведомства Нурдан Орунтаев.

По его словам, рабочая комиссия министерства изучает семь строящихся объектов, и в течение ближайших 10 дней будут озвучены результаты проверки.

Министр отметил, что один из объектов может быть связан с именем бывшего мэра Эрниса Ормокова.

«Возможно, выяснится, что он ввел свою компанию на один из объектов. Сейчас проводится расследование», — заявил Нурдан Орунтаев.

Он также подчеркнул, что городские власти не вмешиваются в работу комиссии. В случае подтверждения нарушений материалы будут переданы в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366718/
просмотров: 479
Версия для печати
