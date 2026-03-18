Спецкомиссия проверит стройки в Манасе: выявлены нарушения и сокрытие данных

В городе Манас начата проверка строительных объектов специальной комиссией Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана. Об этом заявил глава ведомства Нурдан Орунтаев.

По его словам, ранее представители министерства не допускались к ряду объектов, а финансовая документация по ним скрывалась.

«Мы уже можем говорить о наличии ряда нарушений. Наших специалистов не допускали, документы не показывали, была попытка скрыть информацию», — отметил он.

Министр сообщил, что результаты проверки будут озвучены в течение ближайших десяти дней, после чего примут соответствующие меры.

Также Орунтаев подчеркнул, что в ряде случаев не было должного взаимодействия между мэрией и профильным министерством, хотя такие проекты должны реализовываться совместно.

Кроме того, в рамках проверки изучаются возможные факты привлечения «своих» компаний к строительству отдельных объектов.