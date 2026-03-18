Больницу в Манасе проверят из-за завышенной стоимости строительства

Министр строительства Кыргызстана Нурдан Орунтаев в ходе выездного осмотра в городе Манасе заявил о возможном завышении стоимости строительства крупного медицинского объекта.

По его словам, на проект семиэтажной клиники предусмотрено более 2 миллиардов сомов, на сегодня профинансировано около 900 миллионов сомов, из которых свыше 283 миллионов уже перечислены подрядчику. Общая площадь объекта составляет около 18,5 тысячи квадратных метров.

Министр обратил внимание на стоимость строительства — порядка $1 тысячи 424 за квадратный метр, что, по его оценке, существенно выше среднерыночных показателей. «Даже с учетом оборудования стоимость не должна превышать $1 тысячу за квадрат. Есть объекты, которые строятся по $600–700», — отметил он.

В связи с этим Министерство строительства намерено пересмотреть сметную стоимость проекта и проверить качество работ. При этом подрядным организациям поручено не останавливать строительство на время проверки.

Орунтаев подчеркнул, что все договоры будут дополнительно проанализированы, а при необходимости — пересмотрены.