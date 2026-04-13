В Бишкеке презентуют трилогию «Манас» на дунганском языке

Эпос «Манас», являющийся бесценным духовным наследием кыргызского народа, зазвучит на новом языке и будет представлен читателям. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, великая трилогия — «Манас», «Семетей», «Сейтек» — переведена на дунганский язык и издана отдельной книгой.

В связи с этим значимым культурным событием Кыргызский национальный театр «Манас» проведет торжественную церемонию презентации 20 апреля.

Основная цель мероприятия — популяризация национальных ценностей кыргызского народа, а также укрепление культурных связей между народами. В ходе презентации будет представлена подробная информация о книге, а для гостей подготовлена культурная программа.