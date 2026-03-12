17:18
Власть

«Генеральские дома» и рост преступности. Полпред отчитал мэра Манаса

Вопросы так называемых «генеральских домов» и роста преступности в Манасе стали предметом обсуждения на совещании с участием полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области Тилека Текебаева.

Мэр города Абдупата Маткаликов, выступая на совещании, заявил, что после назначения столкнулся с большим количеством проблем, связанных в том числе с незаконным строительством домов.

По его словам, ежедневно к нему на прием приходят 200–300 человек с различными жалобами, в том числе по вопросам документов на жилье.

«Честно говоря, работы очень много. Когда я заступил на должность, было ощущение, будто попал в Афганистан — закон и порядок на нулевом уровне. Эти дома строили и говорили, что указание дал генерал», — сказал градоначальник, комментируя ситуацию вокруг так называемых «генеральских домов».

Однако его выступление прервал полпред президента Тилек Текебаев, сделав замечание мэру за неподготовленность к совещанию. 

Он подчеркнул, что руководитель города должен не оправдываться тем, что работает на посту всего 10 дней, а представлять конкретные решения накопившихся проблем.

По словам полпреда, в городе наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений. Если в 2024 году зарегистрировали 129 таких преступлений, то в 2025-м их число увеличилось до 193. Растет число преступлений сексуального характера.

«Ваша задача — работать над снижением этих показателей. По вопросам документов на дома необходимо взаимодействовать с прокуратурой», — отметил Тилек Текебаев.

Он добавил, что городским властям необходимо сосредоточиться на наведении порядка, решении проблем с незаконным строительством и обеспечении безопасности жителей.
