Общество

Минстрой: Обновление аварийных школ важнее строительства филармонии в Манасе

В Кыргызстане обновление аварийных школ важнее строительства филармонии в городе Манасе. Об этом заявили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

Стало известно, какие объекты в Манасе перейдут под контроль Минстроя

По его данным, в Джалал-Абадской области 27 школ находятся в аварийном состоянии.

«На этом фоне строительство крупной филармонии в Манасе стоимостью 6,8 миллиарда сомов выглядит менее актуальным. Гораздо важнее направить средства на строительство более десяти новых учебных заведений, что отвечает текущим потребностям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что реализацию проекта временно приостановили. Его пересмотрят с учетом особенностей региона и реальных потребностей. В дальнейшем рассматривается возможность реализации в более компактном формате.
