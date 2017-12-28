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Общество

Депутаты требуют наказать хозяйку собаки в ак-калпаке. Вы согласны?

Сразу несколько депутатов парламента потребовали наказать владелицу собаки, надевшую на животное ак-калпак. Ранее режиссер Ырысбек Жабиров написал обращение на имя генерального прокурора Индиры Джолдубаевой, требуя привлечь к уголовной ответственности организаторов Dog’s fashion show, прошедшего 22 декабря, и хозяйку собаки, которая надела на голову питомца шапочку, стилизованную под национальный головной убор — ак-калпак.

Вот из-за чего весь сыр-бор:

Фото ИА «24.kg». Пес японской породы акита-ину в национальном кыргызском костюме. Бишкек, 2017 год

Депутаты возмущены не на шутку, они призывают ГКНБ и Генпрокуратуру дать оценку произошедшему, а хозяйку и вовсе привлечь по закону. 

Нужно ли привлекать к ответственности хозяйку собаки в ак-калпаке?

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