06:48
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Происшествия

Стая собак покусала ребенка в Бишкеке: подробности от ГУВД

В Бишкеке устанавливают обстоятельства нападения собак на малолетнего ребенка. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По данным ведомства, 1 апреля около 17.37 в милицию поступило сообщение о нападении собак в жилмассиве «Калыс-Ордо-2». На место незамедлительно выехали сотрудники, информация подтвердилась.

Пострадавшим оказался У.А., 2019 года рождения. Милиция опросила очевидцев, установлен хозяин домовладения, где произошел инцидент. Трех собак застрелили.

По факту начали доследственную проверку.

Позже, около 18.00, к сотруднику Патрульно-постовой службы капитану милиции Тимурлану Кулназарову обратились очевидцы с просьбой срочно доставить ребенка в больницу. Милиционер оперативно посадил пострадавшего в служебный автомобиль и доставил его в медучреждение.

Ребенку оказали экстренную помощь, его состояние оценивают как стабильное.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368611/
просмотров: 4081
Версия для печати
