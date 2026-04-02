Стая собак покусала ребенка в Бишкеке: подробности от ГУВД

В Бишкеке устанавливают обстоятельства нападения собак на малолетнего ребенка. Об этом сообщили в ГУВД столицы.
По данным ведомства, 1 апреля около 17.37 в милицию поступило сообщение о нападении собак в жилмассиве «Калыс-Ордо-2». На место незамедлительно выехали сотрудники, информация подтвердилась.
Пострадавшим оказался У.А., 2019 года рождения. Милиция опросила очевидцев, установлен хозяин домовладения, где произошел инцидент. Трех собак застрелили.
Позже, около 18.00, к сотруднику Патрульно-постовой службы капитану милиции Тимурлану Кулназарову обратились очевидцы с просьбой срочно доставить ребенка в больницу. Милиционер оперативно посадил пострадавшего в служебный автомобиль и доставил его в медучреждение.
Ребенку оказали экстренную помощь, его состояние оценивают как стабильное.