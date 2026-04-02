Шестилетний ребенок попал в реанимацию после нападения собак в Бишкеке

В жилмассиве «Калыс-Ордо» Бишкека 1 апреля примерно в 15.30 стая собак искусала шестилетнего мальчика. Ребенок находится в реанимации детской больницы № 3, его состояние оценивают как стабильное. Об этом 24.kg сообщил отец пострадавшего Бекзат Туйтуев.

Фото пострадавшей стороны. Сотрудник милиции на руках заносит ребенка в больницу

По словам мужчины, в момент происшествия он с супругой был на работе. Ребенок находился под присмотром сестер и вышел поиграть на улицу. В результате нападения у мальчика оголилась кость черепа, сильно искусаны руки и ноги.

Соседи, не дожидаясь скорой помощи, повезли его в больницу на грузовике «Портер». По дороге им встретились сотрудники милиции, которые пересадили ребенка в патрульную машину и с сиреной доставили в медучреждение.

Операция длилась три часа. Сейчас мальчик в реанимации.

Отец ребенка утверждает, что напавшие собаки принадлежат соседу. Трех из них застрелили, однако точное число участвовавших в нападении животных неизвестно. Несмотря на то что сосед отрицает причастность ко всем псам, Бекзат Туйтуев уверен: это не бродячие животные, а домашние собаки, за которыми тот присматривал.

Фото пострадавшей стороны. Застреленные собаки

Милиция проводит расследование. Отец пострадавшего требует, чтобы владелец собак понес наказание в рамках закона.