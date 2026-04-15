Общество

Власти Кара-Балты запускают бесплатную стерилизацию и чипирование животных

В городе Кара-Балта запускают гуманную альтернативу отстрелу бездомных животных. Там пройдет запись по бесплатной стерилизации кошек и собак с возможностью чипирования.

Мероприятие стартует ориентировочно в мае и проводится по инициативе мэрии города совместно с кыргызско-французским объединением экотуризма в рамках программы «отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск». Реализация акции осуществляется при поддержке фонда имени Брижит Бардо («Кумайык») и Жайыльского районного управления ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов.

Как сообщили в муниципалитете 24.kg, владельцы животных смогут по желанию провести и процедуру чипирования своих питомцев.

«Чипировать животных будут бесплатно, оплата в 200 сомов взимается только за сам чип. При записи на стерилизацию владелец сам выбирает, делать чипирование или нет», — пояснили в мэрии.

Фото из интернета
Сейчас рассматривается вопрос об отказе от отстрела бродячих животных. Это связано с требованиями фонда Брижит Бардо о гуманном отношении к ним. В организации не раз подчеркивали, что важно сохранить эффективность проводимых мероприятий: если животное стерилизовали и чипировали, но затем убили, то затраченные ресурсы и труд ветеринаров оказываются напрасными.

По данным мэрии Кара-Балты, дальнейшая судьба практики отстрела зависит от результатов программы. Власти намерены оценить, насколько эффективными окажутся меры по стерилизации и чипированию, и по итогам принять решение о возможной отмене отстрела собак в городе.

В рамках программы планируется проводить около 20 операций для кошек и собак в месяц.

В муниципалитете подчеркнули, что от жителей города поступает значительное количество жалоб  на негуманный способ регулирования численности животных — отстрел. Проблема приобретает масштабы на фоне известий о несанкционированном уничтожении собак прямо на глазах у их владельцев. Таких случаев не мало не только в Кара-Балте, но и в других городах страны.

Также в городе начинается процесс идентификации животных: всем желающим владельцам кошек и собак установят электронные чипы. Пока процедура носит добровольный характер, но в дальнейшем станет обязательной в соответствии с Законом «Об идентификации животных».

Запись на участие осуществляется исключительно через колл-центр. Необходимо оставить контактный номер и краткую информацию о животном. Телефон колл-центра «Кумайык»: 0700335449.

Прием животных будет проводиться по адресу: город Кара-Балта, улица Шопокова, 44.
