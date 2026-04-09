В Кара-Балте мужчина на глазах у детей застрелил домашнюю собаку

В Кара-Балте неизвестный с ружьем вышел на встречу школьнику, идущему с маленькой собакой, и произвел выстрел, несмотря на просьбы не делать этого. По словам очевидцев, собака была маленькой и не агрессивной, к тому же с ошейником.

Как говорит в социальных сетях подросток, собака часто провожала его до дороги. По словам школьника, на просьбы не стрелять мужчина начал вести себя достаточно агрессивно и матерился.

Жители Кара-Балты недоумевают, почему столь жестокие меры применяют в дневное время при свидетелях, когда, согласно заявленному графику, отстрел бездомных животных, опасных для людей, должны производить с 6.00 до 9.00.

Горожане просят администрацию Кара-Балты разобраться с нарушениями муниципальных служб, потому как факты отстрела в дневное время происходят неоднократно.

