В Кара-Балте мужчина на глазах у детей застрелил домашнюю собаку

В Кара-Балте неизвестный с ружьем вышел на встречу школьнику, идущему с маленькой собакой, и произвел выстрел, несмотря на просьбы не делать этого. По словам очевидцев, собака была маленькой и не агрессивной, к тому же с ошейником.

Как говорит в социальных сетях подросток, собака часто провожала его до дороги. По словам школьника, на просьбы не стрелять мужчина начал вести себя достаточно агрессивно и матерился.

Подросток добавил, что его собаку застрелили на глазах у большого числа людей, в том числе и маленьких детей.

Жители Кара-Балты недоумевают, почему столь жестокие меры применяют в дневное время при свидетелях, когда, согласно заявленному графику, отстрел бездомных животных, опасных для людей, должны производить с 6.00 до 9.00.

Горожане просят администрацию Кара-Балты разобраться с нарушениями муниципальных служб, потому как факты отстрела в дневное время происходят неоднократно.

Материалы по теме
Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить
Весь двор в крови. В частном питомнике в Маевке сообщили о расстреле собак
Отец пострадавшего от нападения собак мальчика просит встречи с президентом
По факту нападения собак на ребенка в Бишкеке возбудили уголовное дело
Стая собак покусала ребенка в Бишкеке: подробности от ГУВД
Шестилетний ребенок попал в реанимацию после нападения собак в Бишкеке
В мэрии Бишкека ответили депутату ЖК относительно отстрела бродячих собак
Депутат требует проверить законность отстрела бездомных животных в Бишкеке
Отстрел или стерилизация: почему не решается проблема бездомных собак в Бишкеке
Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев прокомментировал отстрел собак в Новопавловке
