По факту нападения собак на ребенка в Бишкеке возбудили уголовное дело

В Бишкеке по факту нападения собак на малолетнего ребенка возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Дело зарегистрировали по статье 134 УК КР «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В рамках расследования проведут все необходимые следственные и процессуальные мероприятия. По их итогам действиям причастных лиц будет дана юридическая оценка.

Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, шестилетний ребенок попал в реанимацию после нападения собак в жилмассиве «Калыс-Ордо» Бишкека. Ребенку сделали операцию, он находится в реанимации детской больницы № 3. Его состояние оценивают как стабильное.