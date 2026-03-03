В Баткене одновременно отметили День флага и День ак калпака

В Баткене прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Кыргызстана и Дню ак калпака, который отмечается 5 марта.
Молодежь в ак калпаках и с государственными флагами в руках прошла маршем по центральным улицам города. Участники отметили, что эта акция символизирует уважение к государственным символам и национальным традициям.
Айбек Шаменов отметил: «Мы должны объединяться под нашим святым флагом, высоко держать ак калпак и продолжать трудиться во имя развития страны».
Праздничная программа завершилась выступлениями местных артистов, которые исполнили песни и национальные танцы.