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Общество

Верховный суд оставил в силе решение о закрытии канала «Сентябрь»

Верховный суд оставил в силе решение Первомайского районного суда о закрытии телеканала «Сентябрь». Об этом ИА «24.kg» сообщила основатель телеканала Кайыргуль Урумканова.

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По ее словам, судья зачитала лишь резолютивную часть вердикта.

«Нашу кассационную жалобу отклонили. Судья приняла решение буквально за 40 минут. Наш адвокат привел девять доводов того, что решение первой инстанции было незаконным. В частности, нет заключения экспертизы, где указывается, что канал распространяет экстремистские материалы. Если бы даже она и была, согласно закону, нам должны были выдать предупреждение. Представитель Генеральной прокуратуры признался, что действительно предупреждения не было. Но и в этом случае целый канал не должны были закрывать. Максимум — мы должны были снять материал с эфира и других площадок», — сказала она.

Кайыргуль Урумканова отметила, что прокурор мотивировал прошение о закрытиии канала так: «Раз уж Абдылда Капаров сидит, значит, и канал должны закрыть».

Прокурор заявил, что была проведена экспертиза. Однако результаты ее не предоставили ни суду, ни нам. К делу прикреплены выписки из канала Youtube. Под материалом о Маевском (заявителе по делу Омурбека Текебаева. — Прим. ИА «24.kg») неизвестный оставил комментарий. Но этот комментарий не относится ни к Капарову, ни к «Сентябрю». Предмета рассмотрения по существу не было.

Кайыргуль Урумканова

Генеральная прокуратура подала иск на телеканал «Сентябрь» в связи с высказываниями экс-главы Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова в прямом эфире телеканала 29 сентября 2016 года. Генпрокуратура сообщила, что его высказывания признали экстремистскими. Представители ТРК отметили, что интервью транслировал джалал-абадский телеканал, закрытый год назад и не имеющий отношения к бишкекскому.
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